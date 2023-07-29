«Реал Сосьедад» проявляет интерес к защитнику «Тоттенхэма» Регилону

«Реал Сосьедад» проявляет интерес к защитнику «Тоттенхэма» Серхио Регилону. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо.

По информации источника, параллельно испанский клуб рассматривает также и других игроков на позицию левого защитника.

Напомним, минувший сезон Регилон провёл в мадридском «Атлетико» на правах аренды. 26-летниний защитник принял участие в 12 матчах «матрасников», не отметившись в них результативными действиями. Сейчас портал Transfermarkt оценивает испанца в 10 миллионов евро.

Отметим, что прошедший розыгрыш чемпионата Испании «Реал Сосьедад» завершил на четвёртом месте в турнирной таблице и сумел попасть в Лигу чемпионов. Новый розыгрыш Ла Лиги стартует в августе.