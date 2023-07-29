​Гвардиола: «Когда Роналду поехал в Саудовскую Аравию, никто не думал, что скоро там будет так много топ-игроков»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола дал комментарий по поводу переезда статусных футболистов из Европы в Саудовскую Аравию.

Стоит сказать, что саудовские клубы пользуются серьёзными финансовыми возможностями и активно приглашают игроков, причём не только возрастных.

«Саудовская Аравия изменила рынок. Когда Криштиану Роналду был единственным, кто поехал туда, никто не думал, что скоро там будет играть так много топ-игроков. В будущем их будет ещё больше, и клубы должны учитывать это», - сказал Гвардиола журналистам.

Первый официальный матч в сезоне 2023/2024 «Манчестер Сити» проведёт 6 августа – против «Арсенала» в Суперкубке.