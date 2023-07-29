​«Бока Хуниорс» может арендовать игрока «Манчестер Юнайтед»

Аргентинский гранд «Бока Хуниорс» всерьёз рассматривает возможность годичной аренды вингера «Манчестер Юнайтед» Факундо Пельистри. Об этом на своих страницах рассказывает портал Goal, ссылаясь на журналиста Луиса Фрегосси.

В сезоне 2022/2023 Пельистри поучаствовал только в десяти матчах первой команды «Манчестер Юнайтед», причём провёл на поле всего лишь 214 игровых минут. Ранее уругваец уже ездил в аренду в испанский «Алавес».

Отметим, что 21-летнего Факундо Пельистри специалисты авторитетного портала transfermarkt оценивают в 6 миллионов евро.