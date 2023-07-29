«Манчестер Юнайтед» или «ПСЖ»: ​Хёйлунн выбрал себе новый клуб

Нападающий Расмус Хёйлунн после хорошего сезона в «Аталанте» идёт на повышение. На летнем трансферном рынке за 20-летнего датчанина ведут борьбу «Манчестер Юнайтед» и «ПСЖ». Как сообщает в социальных сетях журналист Мохамед Бухафси, Хёйлунн выбрал топ-клуб Англии. Отмечается, что выступления за «Манчестер Юнайтед» являются мечтой Расмуса.

Хёйлунн уже дал согласие на трансфер в «Манчестер Юнайтед», его контракт будет рассчитан на шесть лет. Переговоры «красных дьяволов» с «Аталантой» ещё не завершились, однако клубы близки к тому, чтобы ударить по рукам.

Портал transfermarkt оценивает Расмуса Хёйлунна в 45 миллионов евро.