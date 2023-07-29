​«Атлетико» не хочет платить больше 25 млн евро за хавбека «Тоттенхэма»

Полузащитник Пьер-Эмиль Хёйбьерг в летнее трансферное окно может перебраться в «Атлетико». Датчанин уже договорился об условиях контракта с мадридским клубом. Впрочем, «матрасники» до сих пор не пришли к соглашению с «Тоттенхэмом», о чём рассказывает в социальных сетях журналист Бен Джейкобс.

Отмечается, что «Атлетико» не хочет платить за 27-летнего Хёйбьерга более 25 миллионов евро.

За три сезона в «Тоттенхэме» Пьер-Эмиль Хёйбьерг провёл 145 официальных игр. В них полузащитник забил 10 голов и отдал 16 голевых передач на партнёров.

Портал transfermarkt оценивает Хёйбьерга в 45 миллионов евро.