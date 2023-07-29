«Челси» согласовал переход 19-летнего полузащитника «Ренна» Угочукву

«Челси» согласовал с «Ренном» трансфер 19-летнего полузащитника Лесли Угочукву. Об этом сообщает The Athletic.

По информации источника, сумма сделки составит примерно 25 миллионов евро. Ожидается, что в ближайшие 24 часа молодой футболист пройдёт медобследование для завершения своего перехода в лондонский клуб.

В минувшем сезоне Угочукву провёл за «Ренн» 35 матчей, отметившись в них одной результативной передачей. Портал Transfermarkt оценивает игрока молодёжной сборной Франции в 9 миллионов евро.

Напомним, прошлый сезон «Челси» завершил на 12-м месте турнирной таблицы АПЛ. Новый розыгрыш чемпионата Англии стартует в следующем месяце. Свой первый матч «синие» проведут 13 августа против «Ливерпуля».