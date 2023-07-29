Хёйлунн не сыграет в товарищеском матче с «Борнмутом», игрок интересен «Манчестер Юнайтед»

Нападающий «Аталанты» Расмус Хёйлунн не поможет своей команде в ближайшем товарищеском матче против английского «Борнмута». По информации от журналиста Фабрицио Романо, «Манчестер Юнайтед» договорился с «Аталантой» о том, чтобы футболист не принимал участие в товарищеских играх во избежание риска получить травму.

Источник сообщает, что сделка между «Манчестер Юнайтед» и «Аталантой» в данный момент находится на продвинутой стадии. Итальянская команда ранее оценивала своего футболиста в сумму около 87 миллионов евро.

Хёйлунн в прошлом сезоне забил 9 голов в итальянской Серии А, проводя при этом свою дебютную кампанию в чемпионате.