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«Челси» положил глаз на полузащитника «Ренна»

29 Июля 2023 • 15:24 Комментировать

19-летний полузащитник «Ренна» Лесли Угочукву попал на радар лондонского «Челси». По информации от журналиста Фабрицио Романо, «пенсионеры» уже ведут переговоры по трансферу молодого француза.

Отмечается, что Угочукву может отправиться в аренду в «Страсбур», если «Челси» провернёт сделку с «Ренном». Лесли называют во Франции вторым Эдуардо Камавинга, который ранее тоже сделал себе имя в составе «Ренна», а затем перебрался в мадридский «Реал».

Угочукву дебютировал за «Ренн» в 2021 году и с тех пор зарекомендовал себя как одного из самых перспективных молодых полузащитников чемпионата Франции.

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Челси Ренн Лесли Угочукву трансферы футбола - лето 2023
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