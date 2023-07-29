«Челси» положил глаз на полузащитника «Ренна»

19-летний полузащитник «Ренна» Лесли Угочукву попал на радар лондонского «Челси». По информации от журналиста Фабрицио Романо, «пенсионеры» уже ведут переговоры по трансферу молодого француза.

Отмечается, что Угочукву может отправиться в аренду в «Страсбур», если «Челси» провернёт сделку с «Ренном». Лесли называют во Франции вторым Эдуардо Камавинга, который ранее тоже сделал себе имя в составе «Ренна», а затем перебрался в мадридский «Реал».

Угочукву дебютировал за «Ренн» в 2021 году и с тех пор зарекомендовал себя как одного из самых перспективных молодых полузащитников чемпионата Франции.