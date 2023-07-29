​В АПЛ будут тщательнее отслеживать игровое время матчей

В Английской премьер-лиге в наступающем сезоне рефери будут тщательнее отслеживать игровое время матчей. Как сообщает The Guardian, арбитры будут измерять время, которое команды тратят на празднование голов и другие эпизоды. Потраченное время будет компенсироваться. Ожидается, что матчи будут длиться дольше.

Источник также отмечает, что арбитры будут стараться делать так, чтобы медицинскую помощь футболисты получали за пределами поля. Исключения – это травмы вратарей или столкновения игроков одной команды.

Новый сезон Английской премьер-лиги стартует в пятницу, 11 августа.