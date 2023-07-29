Аке: «Прошлым летом я действительно мог покинуть «Манчестер Сити», но этого не произошло»

Защитник «Манчестер Сити» Натан Аке вспомнил о том, как прошлым летом мог вернуться в лондонский «Челси». Напомним, «синие» в итоге отказались платить за нидерландца свыше 50 миллионов евро, после чего Аке остался в «Манчестер Сити».

«Прошлым летом я действительно мог покинуть «Манчестер Сити», но этого не произошло. В конце концов, я остался и выдал потрясающий сезон. Это футбол, такие вещи бывают», – сказал Аке в интервью официальному сайту «Манчестер Сити».

Оставшись в команде Хосепа Гвардиолы, Аке пробился в основу и помог своим партнёрам оформить золотой требл. Натан выступает за «Манчестер Сити» с лета 2020 года, когда перешёл из «Борнмута».