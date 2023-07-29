Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

​Гвардиолу удивил вопрос журналиста о Холанне

29 Июля 2023 • 14:55 Комментировать

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола с удивлённым выражением лица воспринял вопрос журналиста о том, сможет ли нападающий Эрлинг Холанн адаптироваться к его системе игры.

«Я бы сказал, что Холанн довольно хорошо адаптировался к «Манчестер Сити», - сказал Гвардиола. «Он забил больше 60 голов, чёрт побери», - добавил испанский тренер после паузы.

В 53 официальных матчах сезона 2022/2023 за «Манчестер Сити» Эрлинг Холанн забил 52 гола и отдал девять голевых передач на партнёров.

Напомним, что «Манчестер Сити» в прошлом сезоне выиграл Премьер-лигу, Кубок Англии и Лигу чемпионов.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Хосеп Гвардиола Эрлинг Холанн
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 29 Июля
15:58 · Англия. Премьер-лига
​«Атлетико» не хочет платить больше 25 млн евро за хавбека «Тоттенхэма»
15:49 · Англия. Премьер-лига
«Челси» согласовал переход 19-летнего полузащитника «Ренна» Угочукву
15:46 · Англия. Премьер-лига
Хёйлунн не сыграет в товарищеском матче с «Борнмутом», игрок интересен «Манчестер Юнайтед»
15:24 · Англия. Премьер-лига
«Челси» положил глаз на полузащитника «Ренна»
15:22 · Англия. Премьер-лига
​В АПЛ будут тщательнее отслеживать игровое время матчей 3
14:56 · Англия. Премьер-лига
Аке: «Прошлым летом я действительно мог покинуть «Манчестер Сити», но этого не произошло»
14:55 · Англия. Премьер-лига
​Гвардиолу удивил вопрос журналиста о Холанне
14:27 · Англия. Премьер-лига
​Ковачич расхвалил Гвардиолу
14:06 · Англия. Премьер-лига
Гвардиола высказался о замене Мареза
13:57 · Англия. Премьер-лига
«Брайтон» требует за Кайседо свыше 120 миллионов евро, игрок просит снизить сумму 1
13:20 · Англия. Премьер-лига
​Президент «Лацио» объяснил, почему Фреда не будет в «Лацио»
13:10 · Англия. Премьер-лига
«Лацио» интересен Фред, «Манчестер Юнайтед» ждёт предложений
12:46 · Англия. Премьер-лига
​Сен-Максимен попрощался с «Ньюкаслом»
12:45 · Англия. Премьер-лига
Ковачич: «Играть против «Манчестер Сити» всегда было очень сложно»
12:15 · Англия. Премьер-лига
Хаверц: «В «Арсенале» я уже чувствую себя как дома»
Все новости
Рекомендуем