​Гвардиолу удивил вопрос журналиста о Холанне

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола с удивлённым выражением лица воспринял вопрос журналиста о том, сможет ли нападающий Эрлинг Холанн адаптироваться к его системе игры.

«Я бы сказал, что Холанн довольно хорошо адаптировался к «Манчестер Сити», - сказал Гвардиола. «Он забил больше 60 голов, чёрт побери», - добавил испанский тренер после паузы.

В 53 официальных матчах сезона 2022/2023 за «Манчестер Сити» Эрлинг Холанн забил 52 гола и отдал девять голевых передач на партнёров.

Напомним, что «Манчестер Сити» в прошлом сезоне выиграл Премьер-лигу, Кубок Англии и Лигу чемпионов.