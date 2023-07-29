​Ковачич расхвалил Гвардиолу

Летний новичок «Манчестер Сити» Матео Ковачич расхвалил главного тренера команды Хосепа Гвардиолу.

«Я здесь всего две недели, но сразу увидел, что у Гвардиолы отличные идеи. Это другой уровень. Я думаю, что он лучший тренер в мире», - сказал Ковачич клубной пресс-службе.

Напомним, что Матео Ковачич перебрался в «Манчестер Сити» из «Челси».

Добавим, что в прошлом сезоне «Манчестер Сити» под руководством Хосепа Гвардиолы оформил требл. Команда выиграла Премьер-лигу, Кубок Англии и Лигу чемпионов.

Первый официальный матч нового сезона «Манчестер Сити» проведёт 6 августа – против «Арсенала» в Суперкубке.