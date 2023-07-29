«Брайтон» требует за Кайседо свыше 120 миллионов евро, игрок просит снизить сумму

Полузащитник «Брайтона» Мойсес Кайседо в ближайшее время должен провести встречу с руководством своего клуба, в ходе которой попросит снизить сумму своего трансфера. Об этом сообщает британское издание The Times.

Отметим, что «Брайтон» просит за Кайседо свыше 120 миллионов евро, которые «Челси» пока не готов платить. «Чайки» считают, что Мойсес стоит не дешевле Деклана Райса, который за приблизительно ту же сумму отправился из «Вест Хэма» в «Арсенал».

Кайседо уже давно согласовал личные условия с «Челси» и до сих пор ожидает, когда клубы достигнут соглашения по сумме компенсации. 21-летний эквадорец успел провести всего полтора сезона в АПЛ.