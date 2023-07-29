​Президент «Лацио» объяснил, почему Фреда не будет в «Лацио»

Клаудио Лотито, занимающий должность президента «Лацио», отреагировал на слухи, которые связывают клуб с полузащитником Фредом из «Манчестер Юнайтед». По словам Лотито, «лациале» не подпишут 30-летнего бразильца.

«Я был готов начать переговоры с «Манчестер Юнайтед» и предложить цену за Фреда, но Маурицио Сарри сказал мне «нет» - ему не нужен Фред. То же самое он делал с Джовани Ло Чельсо», - сказал Лотито Il Messaggero.

Отметим, что Фред выступает за «Манчестер Юнайтед» с лета 2018 года после трансфера из украинского «Шахтёра». Портал transfermarkt оценивает бразильца в 20 миллионов евро.