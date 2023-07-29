Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Лацио» интересен Фред, «Манчестер Юнайтед» ждёт предложений

29 Июля 2023 • 13:10 Комментировать

Римский «Лацио» положил глаз на полузащитника «Манчестер Юнайтед» Фреда Сантоса. По информации от Sky Sport Italia, команда Маурицио Сарри всерьёз заинтересована в трансфере бразильского хавбека.

Источник сообщает, что «Манчестер Юнайтед» осведомлён об интересе «Лацио» к своему футболисту и ждёт предложений. Ранее Фред находился на радаре у лондонского «Фулхэма» и клубов из Саудовской Аравии. Тем не менее, пока не нашёлся вариант, который устроил бы как Фреда, так и «Манчестер Юнайтед».

Фред больше не входит в планы главного тренера «Манчестер Юнайтед» Эрика тен Хага. Клуб готов продать бразильца.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Лацио Манчестер Юнайтед Фред Сантос трансферы футбола - лето 2023
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 29 Июля
14:06 · Англия. Премьер-лига
Гвардиола высказался о замене Мареза
13:57 · Англия. Премьер-лига
«Брайтон» требует за Кайседо свыше 120 миллионов евро, игрок просит снизить сумму
13:20 · Англия. Премьер-лига
​Президент «Лацио» объяснил, почему Фреда не будет в «Лацио»
13:10 · Англия. Премьер-лига
«Лацио» интересен Фред, «Манчестер Юнайтед» ждёт предложений
12:46 · Англия. Премьер-лига
​Сен-Максимен попрощался с «Ньюкаслом»
12:45 · Англия. Премьер-лига
Ковачич: «Играть против «Манчестер Сити» всегда было очень сложно»
12:15 · Англия. Премьер-лига
Хаверц: «В «Арсенале» я уже чувствую себя как дома»
12:02 · Англия. Премьер-лига
Окслейд-Чемберлен вряд ли перейдёт в «Астон Виллу»
11:56 · Англия. Премьер-лига
Тель не хочет покидать «Баварию», несмотря на интерес «Тоттенхэма»
11:51 · Англия. Премьер-лига
Аке – о продлении контракта с «Манчестер Сити»: «Это лучшая команда в мире, без сомнений»
11:51 · Англия. Премьер-лига
​Луис Энрике хочет 5-6 новичков в «ПСЖ» - известны позиции
11:20 · Англия. Премьер-лига
​«Манчестер Сити» объявил о продлении контракта с Аке официально
10:58 · Англия. Премьер-лига
«Тоттенхэм» проявляет серьёзный интерес к полузащитнику «Барселоны»
10:52 · Англия. Премьер-лига
Амрабат может обойтись «Манчестер Юнайтед» в районе 50 миллионов евро
10:28 · Англия. Премьер-лига
«Бавария» сохраняет уверенность в трансфере Кейна
Все новости
Рекомендуем