«Лацио» интересен Фред, «Манчестер Юнайтед» ждёт предложений

Римский «Лацио» положил глаз на полузащитника «Манчестер Юнайтед» Фреда Сантоса. По информации от Sky Sport Italia, команда Маурицио Сарри всерьёз заинтересована в трансфере бразильского хавбека.

Источник сообщает, что «Манчестер Юнайтед» осведомлён об интересе «Лацио» к своему футболисту и ждёт предложений. Ранее Фред находился на радаре у лондонского «Фулхэма» и клубов из Саудовской Аравии. Тем не менее, пока не нашёлся вариант, который устроил бы как Фреда, так и «Манчестер Юнайтед».

Фред больше не входит в планы главного тренера «Манчестер Юнайтед» Эрика тен Хага. Клуб готов продать бразильца.