​Сен-Максимен попрощался с «Ньюкаслом»

Атакующий полузащитник Аллан Сен-Максимен опубликовал в социальных сетях трогательное сообщение, в котором он попрощался с «Ньюкаслом». 26-летний футболист поблагодарил клуб, сотрудников, партнёров и болельщиков. Сен-Максимен отметил, что останется болельщиком «сорок» и будет смотреть матчи команды.

За «Ньюкасл» Сен-Максимен выступал с августа 2019 года. В 124 официальных матчах за клуб футболист забил 13 голов и отдал 21 результативный пас на партнёров.

Ранее сообщалось о том, что 26-летний Аллан Сен-Максимен переходит в саудовский «Аль-Ахли» из города Джидда.