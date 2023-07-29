Ковачич: «Играть против «Манчестер Сити» всегда было очень сложно»

Полузащитник «Манчестер Сити» Матео Ковачич рассказал о том, как ему давались матчи против своей нынешней команды. Напомним, ранее хорват 5 лет отыграл за лондонский «Челси», из которого перебрался на «Этихад» этим летом за сумму в районе 30 миллионов евро.

«Манчестер Сити» – это качественная команда, против которой всегда было очень сложно играть. Они держат мяч, постоянно давят. Теперь я здесь и могу видеть, за счёт чего команда так играет. Интенсивность игроков очень высока, к тому же все являются большими профессионалами. Глядя на футболистов понимаешь, почему команда была столь успешна в последние годы», – цитирует Ковачича официальный сайт «Манчестер Сити».