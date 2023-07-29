Хаверц: «В «Арсенале» я уже чувствую себя как дома»

Нападающий «Арсенала» Кай Хаверц рассказал о том, как проходит его адаптация в лондонской команде. Немец присоединился к коллективу Микеля Артета этим летом из «Челси» за 75 миллионов евро.

«В «Арсенале» я уже чувствую себя как дома. Партнёры по команде и тренерский штаб сделали мою интеграцию максимально простой. Мне весело находиться рядом с ними. Они тоже молоды и голодны к победам. Это как раз то, что мне было нужно. Я очень рад находиться здесь», – цитирует Хаверца The Telegraph.

Кай в прошлом сезоне забил 7 голов в Английской премьер-лиге, выступая за «Челси». В составе «пенсионеров» немец выиграл Лигу чемпионов в своём дебютном сезоне, забив победный гол в финале.