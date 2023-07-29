Окслейд-Чемберлен вряд ли перейдёт в «Астон Виллу»

Бывший полузащитник «Ливерпуля» Алекс Окслейд-Чемберлен вряд ли продолжит карьеру в «Астон Вилле». По информации от Birmingham Live, вероятность перехода англичанина в команду Унаи Эмери сейчас очень маленькая.

Окслейд-Чемберлен покинул «Ливерпуль» этим летом и сейчас находится в статусе свободного агента. Футболист не может себе найти новый клуб, так как далеко не все работодатели готовы удовлетворить его требования по зарплате.

Ранее сообщалось об интересе к Окслейду-Чемберлену со стороны клубов из Саудовской Аравии. Напомним, Алекс до перехода в «Ливерпуль» в 2017 году выступал за лондонский «Арсенал».