Тель не хочет покидать «Баварию», несмотря на интерес «Тоттенхэма»

Нападающий мюнхенской «Баварии» Матис Тель не горит желанием переходить в лондонский «Тоттенхэм», который заинтересован в его трансфере. Ранее сообщалось, что «шпоры» хотят получить француза в качестве части сделки по продаже своего нападающего Гарри Кейна в «Баварию».

По информации от журналиста Кристиана Фалька, Тель сейчас хочет остаться в «Баварии» и уже в следующем сезоне показать свой уровень главному тренеру Томасу Тухелю. Наставник не против отпустить Теля хотя бы в аренду, но руководство принимает желание Матиса остаться в команде и сражаться за своё место.

Напомним, 18-летний Тель перешёл в «Баварию» прошлым летом из «Ренна».