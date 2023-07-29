Аке – о продлении контракта с «Манчестер Сити»: «Это лучшая команда в мире, без сомнений»

Защитник «Манчестер Сити» Натан Аке прокомментировал продление контракта с «горожанами». Напомним, нидерландец подписал соглашение до 2027 года, по которому будет зарабатывать около 200 тысяч евро в неделю.

«Это лучшая команда в мире, без сомнений. Тот факт, что я являюсь футболистом «Манчестер Сити» заставляет меня гордиться каждый день. Это клуб, который стремится к совершенству во всём. Это заводит меня и двигает к прогрессу», – цитирует Аке официальный сайт «Манчестер Сити».

Аке является воспитанником лондонского «Челси», а прошлым летом мог вернуться в команду, но тогда «пенсионеры» посчитали ценник в размере 55 миллионов евро слишком завышенным.