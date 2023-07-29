​Луис Энрике хочет 5-6 новичков в «ПСЖ» - известны позиции

Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике хочет, чтобы в летнее трансферное окно клуб подписал пять, а то и шесть (если уйдёт Марко Верратти) новых футболистов. Об этом рассказывает Sports Zone.

По данным источника, Энрике хочет видеть в команде двух новых вингеров, полузащитника (который заменил бы Верратти), вратаря и нападающего. Если говорить о форварде, то приоритетом для рулевого «ПСЖ» является Гарри Кейн. При этом 30-летнего англичанина слухи активно связывают с «Баварией».

Напомним, что на тренерском мостике «ПСЖ» Луис Энрике сменил Кристофа Галтье. В прошлом сезоне команда стала чемпионом Франции.