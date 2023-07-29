Клопп сообщил, когда уйдёт из «Ливерпуля»

Наставник «Ливерпуля» Юрген Клопп высказался касательно своего будущего в мерсисайдском гранде.

«Мое соглашение с «Ливерпулем» рассчитано до 2026 года. Я намерен полностью отработать контракт, после чего хочу отдохнуть. Это может стать концом истории, хотя никто не знает, как я себя буду чувствовать через год. Мне хочется много путешествовать, а футбол я могу смотреть где угодно. Поэтому не связываю себя с работой навсегда», - передает слова немецкого специалиста портал Tribal Football.

Напомним, что 56-летний специалист возглавляет мерсисайдский коллектив с октября 2015 года.