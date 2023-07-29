​«Манчестер Сити» принял решение по Мбаппе

Будущее форварда Килиана Мбаппе остаётся туманным. «ПСЖ» выставил звёздного игрока на трансфер и не взял с собой в турне, ведь Мбаппе не желает продлевать контракт. В прессе проскакивала информация о том, что Килиан отказался от варианта с «Аль-Хилялем», и теперь гранд Лиги 1 рассматривает возможность сделки с одним из клубов Премьер-лиги. При этом «Манчестер Сити» - сильнейшая команда Англии последних лет - не будет вести борьбу за Мбаппе, несмотря на наличие средств. Такое решение «горожан» обусловлено их нацеленностью на усиление других позиций, а также наличием в составе Эрлинга Холанна. Об этом рассказывает The Athletic.

Действующий контракт Килиана Мбаппе с «ПСЖ» рассчитан до конца июня 2024 года.

«ПСЖ» готов отдать Мбаппе клубу АПЛ, но есть условие