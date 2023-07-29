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​«Манчестер Сити» объявил о продлении контракта с Аке официально

29 Июля 2023 • 11:20 Комментировать

«Манчестер Сити» посредством своего официального сайта объявил о продлении контракта с 28-летним защитником Натаном Аке. Нидерландский футболист поставил подписи под трудовым соглашением, которое рассчитано до конца сезона 2026/2027.

За «Манчестер Сити» Аке выступает с августа 2020 года. За это время нидерландец провёл 81 матч, в которых записал на свой счёт семь голов.

Первый официальный матч сезона 2023/2024 «Манчестер Сити» проведёт в следующее воскресенье, 6 августа. В этот день команда Хосепа Гвардиолы сыграет против «Арсенала» в Суперкубке Англии.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Натан Аке
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