«Манчестер Сити» посредством своего официального сайта объявил о продлении контракта с 28-летним защитником Натаном Аке. Нидерландский футболист поставил подписи под трудовым соглашением, которое рассчитано до конца сезона 2026/2027.

За «Манчестер Сити» Аке выступает с августа 2020 года. За это время нидерландец провёл 81 матч, в которых записал на свой счёт семь голов.

Первый официальный матч сезона 2023/2024 «Манчестер Сити» проведёт в следующее воскресенье, 6 августа. В этот день команда Хосепа Гвардиолы сыграет против «Арсенала» в Суперкубке Англии.