Лондонский «Тоттенхэм» проявляет серьёзный интерес к полузащитнику «Барселоны» Франку Кесси. Как сообщает издание Sport, на следующей неделе «шпоры» хотят определиться, стоит ли им приступать к действиям для покупки ивуарийского хавбека.

Руководство «Барселоны» этим летом готово продать Кесси, который достался команде год назад бесплатно. Сам Франк уже проинформирован о решении клуба и не против покинуть «Камп Ноу».

Помимо «Тоттенхэма» Кесси также интересен ряду клубов из Саудовской Аравии, а также туринскому «Ювентусу». В Серии А полузащитник «сине-гранатовых» ранее выступал за такие клубы, как «Аталанта» и «Милан», с которым становился чемпионом Италии в позапрошлом сезоне.