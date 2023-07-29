Амрабат может обойтись «Манчестер Юнайтед» в районе 50 миллионов евро

Стало известно, в какую сумму может обойтись «Манчестер Юнайтед» полузащитник «Фиорентины» Софьян Амрабат. По информации от журналиста Джейми Джексона, «красные дьяволы» могут заплатить за марокканского опорника в районе 50 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что «Манчестер Юнайтед» намерен предложить за Амрабата лишь 25 миллионов евро, но финансовые требования «Фиорентины» вдвое выше указанной суммы.

Амрабат является одним из приоритетных кандидатов для тренера «Манчестер Юнайтед» на оставшуюся часть трансферного окна. Клуб также работает над трансфером нападающего Расмуса Хёйлунна из «Аталанты».