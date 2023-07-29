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«Бавария» сохраняет уверенность в трансфере Кейна

29 Июля 2023 • 10:28 Комментировать

Мюнхенская «Бавария» сохраняет уверенность в том, что ей удастся провернуть трансфер нападающего «Тоттенхэма» Гарри Кейна. Президент «шпор» Даниэль Леви недавно перенёс встречу для обсуждения сделки, но это не повлияло на оптимизм руководства «красной машины».

«Бавария» знает, что Кейн хочет перебраться именно в Мюнхен, несмотря на интерес со стороны «ПСЖ». Англичанин уже согласовал контракт с немецкой командой. При этом у «Тоттенхэма» есть соблазн продать своего воспитанника за сумму в районе 100 миллионов евро, ведь через год у Гарри истекает контракт.

Напомним, форвард «Тоттенхэма» в прошлом сезоне забил 30 голов в Английской премьер-лиге.

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Евро-Футбол.Ру,
Тоттенхэм Бавария Гарри Кейн трансферы футбола - лето 2023
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