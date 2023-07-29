Два английских клуба связались с Кьезой, но игрок ответил отказом

Нападающий туринского «Ювентуса» Федерико Кьеза на прошлой неделе получил предложение от двух английских клубов. По информации от журналиста Николо Скиры, с футболистом сборной Италии связались «Астон Вилла» и «Ньюкасл».

Источник сообщает, что Кьеза отказался переходить в одну из этих команд. Ранее футболиста также связывали с каталонской «Барселоной», но никакой конкретики между итальянцем и «сине-гранатовыми» пока нет.

У Кьезы сейчас остаётся два года по контракту с «Ювентусом». Туринская команда будет не против продать игрока, если получит за него достойное предложение.