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У «Ювентуса» есть полное соглашение с Лукаку, осталось убедить «Челси»

29 Июля 2023 • 09:48 Комментировать

Туринский «Ювентус» уже согласовал с нападающим «Челси» Ромелу Лукаку условия контракта. По информации от La Gazzetta dello Sport, «старая синьора» в данный момент работает только над тем, чтобы найти соглашение с «Челси».

Ранее ходили слухи, что «Ювентус» предлагал «Челси» 40 миллионов евро с учётом бонусов, но сейчас туринский клуб заинтересован только в арендной сделке. «Синие», в свою очередь, хотят продать Лукаку на постоянной основе, о чём ранее не раз давали понять потенциальным покупателям.

Напомним, Лукаку ранее отыграл три сезона в Серии А в составе миланского «Интера», который этим летом отказался от его услуг из-за переговоров с «Ювентусом».

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Ювентус Ромелу Лукаку трансферы футбола - лето 2023
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