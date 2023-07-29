«Тоттенхэм» может купить форварда «Баварии»

Форвард Матис Тель, правами на которого владеет мюнхенская «Бавария», имеет вариант продолжения карьеры в Английской премьер-лиге.

Согласно сведениям журналистов Bayern & Germany, в услугах нападающего заинтересован лондонский «Тоттенхэм». Сделка может быть оформлена в текущее трансферное окно.

18-летний французский нападающий выступает за «Баварию» с лета 2022 года. Срок трудового соглашения между Телем и мюнхенским грандом рассчитан до середины 2025 года. Его стоимость оценивается в 20 миллионов евро.

В сезоне-2022/2023 Матис провел 22 матча, записав на свой счет пять забитых мячей.