Кейн выбрал между «Баварией» и «ПСЖ»

Звездный форвард сборной Англии и лондонского «Тоттенхэма» Гарри Кейн определился, в каком клубе хочет продолжить карьеру.

Согласно данным журналистов Bayern & Germany, среди претендентов на 29-летнего бомбардира значатся мюнхенская «Бавария» и французский «ПСЖ». Кейн отдал предпочтение переходу в немецкую команду. Руководству «Баварии» осталось договориться с «Тоттенхэмом» о сумме компенсации за трансфер.

Кейн выступает за «шпор» с 2011 года. Контракт нападающего рассчитан до конца июня 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость форварда в 90 миллионов евро.