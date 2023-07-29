«Манчестер Юнайтед» оценил Магуайра

«Манчестер Юнайтед» планирует продать центрального защитника Гарри Магуайра в текущее трансферное окно. Об этом рапортуют журналисты Sky Sports.

Согласно данным источника, в услугах игрока заинтересован лондонский «Вест Хэм». «Молотобойцы» предложили за футболиста 20 миллионов фунтов, однако эта сумма не устроила «красных дьяволов». Руководство манкунианского гранда хочет выручить с продажи Магуайра 40 миллионов.

Гарри выступает за «красных дьяволов» с августа 2019 года. Трудовое соглашение защитника с «Манчестер Юнайтед» рассчитано до конца июня 2025 года.