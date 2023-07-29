«Галатасарай» хочет купить полузащитника «Тоттенхэма»

Полузащитник лондонского «Тоттенхэма» Танги Ндомбеле может сменить Английскую премьер-лигу на турецкий чемпионат. В услугах хавбека заинтересован стамбульский «Галатасарай».

Как информирует инсайдер Эртан Сюзгюн, турецкий клуб сделал предложение англичанам по трансферу 26-летнего исполнителя. «Галатасарай» готов заплатить за француза восемь миллионов евро.

В минувшем сезоне Ндомбеле выступал на правах аренды за итальянский «Наполи». Полузащитник принял участие в 40 поединках за неаполитанскую команду, в которых отметился двумя забитыми мячами и одной результативной передачей.