Нкунку высказался о трансфере в «Челси»

Новичок лондонского «Челси» Кристофер Нкунку высказался касательно своего перехода в английский коллектив.

«В прошлом сезоне «Челси» выступил не лучшим образом, все это знают. В этом году у нас новый проект, я счастлив находиться здесь. Команда не принимает участия в еврокубках, однако я все равно хочу играть здесь. Проект меня полностью устраивает», - передает слова французского нападающего The Times.

Нкунку перешел в «Челси» из немецкого «РБ Лейпцига» этим летом. Сумма трансфера составила 60 миллионов евро. Стороны заключили долгосрочное трудовое соглашение, рассчитанное до конца июня 2029 года.