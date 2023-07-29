Грилиш обратился к Марезу, ушедшему из «Манчестер Сити»

Атакующий полузащитник «Манчестер Сити» Джек Грилиш высказался относительно ухода вингера Рияда Мареза в саудовский «Аль-Ахли».

«Мой брат. Легенда. Буду скучать по тебе. Всего самого хорошего на новом этапе карьеры», - гласит сообщение англичанина в социальных сетях.

Марез защищал цвета «Манчестер Сити» с лета 2018 года. За «горожан» алжирец провел 236 поединков, в которых отметился 78 забитыми мячами и 59 голевыми передачами.

В минувшем сезоне 32-летний игрок принял участие в 30 поединках Английской премьер-лиги, в которых отметился пятью забитыми мячами и десятью результативными передачами.