Украинский тренер назвал нападающего, который может заменить Кейна в «Тоттенхэме»

Известный украинский тренер Йожеф Сабо назвал нападающего, который может заменить в лондонском «Тоттенхэме» Гарри Кейна. 29-летнего английского форварда пытается приобрести мюнхенская «Бавария».
По мнению специалиста, нападающий «Днепра-1» Артём Довбик способен заменить Кейна на острие атаки «шпор».
«Довбик фактурный, умеет перекрывать корпусом. Если «Тоттенхэм» продаст Кейна, то советую им рассмотреть Довбика», - передает слова Сабо Fanday.
В прошлом сезоне чемпионата Украины 26-летний форвард провел 29 матчей, забил 24 гола и отдал пять ассистов.
Бан пользователя