Холанн отреагировал на уход Мареза из «Манчестер Сити»

Центрфорвард «Манчестер Сити» Эрлинг Холанн попрощался с нападающим Риядом Марезом, перебравшимся в саудовский клуб «Аль-Ахли».

«Лучший футболист и отличный парень. Нам будет тебя не хватать. Я горжусь, что играл вместе с тобой», - говорится в публикации норвежского нападающего в социальных сетях.

Напомним, что Марез защищал цвета «Манчестер Сити» с лета 2018 года. В общей сложности алжирец принял участие в 236 поединках во всех турнирах, отметившись 78 забитыми мячами и 59 голевыми передачами. В составе «горожан» Рияд выиграл 12 трофеев, среди которых четыре титула чемпиона Англии и одна Лига чемпионов.