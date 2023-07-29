«Манчестер Юнайтед» повесил ценник на Мактоминая

Лондонский «Вест Хэм» сделал предложение «Манчестер Юнайтед» по приобретению полузащитника Скотта Мактоминая, однако получил отказ. Об этом рапортуют журналисты The Times.

Согласно данным источника, манкунианцев не устроила сумма, которую «молотобойцы» предложили за игрока. «Красные дьяволы» рассчитывают выручить с продажи хавбека порядка 52 миллионов евро. Если клуб не получит соответствующее предложение, то может оставить шотландца на следующий сезон.

В минувшем сезоне Мактоминай провел 24 матча в чемпионате Англии, отметившись одним голом. Полузащитник получил восемь желтых карточек.