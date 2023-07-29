Гимараэс ответил на вопрос о продлении контракта с «Ньюкаслом»

Полузащитник «Ньюкасла» Бруно Гимараэс высказался о новом контракте со своим клубом.

«Сороки» давно обозначили продление контракта бразильца в качестве одной из приоритетных задач. Клуб уже предложил 25-летнему игроку новый договор, но сделка пока не подписана.

«Новый контракт? У меня нет новостей на этот счёт. Я хочу остаться, но некоторые сомнения всё ещё присутствуют. Посмотрим, чем всё закончится», – приводит журналист Ли Райдер слова хавбека.

Действующее соглашение Бруно Гимараэса рассчитано до 2026 года. Как отмечает инсайдер Фабрицио Романо, в «Ньюкасле» уверены в успешном исходе переговоров.