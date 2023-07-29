Аке продлит контракт с «Манчестер Сити» с 2029 года

Защитник «Манчестер Сити» Натан Аке близок к продлению соглашения с сильнейшим клубом Европы.

По информации The Athletic, у нидерландца осталось два года до конца текущего контракта. По новому соглашению футболист будет получать 160 тысяч фунтов стерлингов в период до 2029 года, что на 30 тысяч больше, чем сейчас. Аке планирует согласовать контракт с «горожанами» до того, как клуб вернётся из азиатского турне.

Напомним, что Натан выступает за «Манчестер Сити» с 2020 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость 28-летнего защитника в 42 миллиона евро.