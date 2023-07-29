Романо: «Галатасарай» продолжает переговоры с «Манчестер Юнайтед» по Фреду»

«Галатасарай» не оставляет надежд на подписание полузащитника «Манчестер Юнайтед» Фреда.

Об интересе гранда турецкого футбола к бразильскому игроку стало известно несколькими неделями ранее, однако клубам так и не удалось согласовать условия перехода. По обновлённым данным инсайдера Фабрицио Романо, «Галатасарай» всё ещё не выбыл из гонки, переговоры продолжаются. Стороны постараются найти оптимальное решение в ближайшие дни. Другие клубы также сохраняют интерес к 30-летнему футболисту.

Если верить информации источников из Италии, одним из претендентов на Фреда является «Лацио».