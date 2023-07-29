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«Ливерпуль» уверен в подписании Лавиа, на которого также претендует «Челси»

29 Июля 2023 • 00:10 Комментировать
Шеффилд Уэнсдей
...
Саутгемптон
04.08 22:00

«Ливерпуль» не сомневается в успешном исходе переговоров по хавбеку «Саутгемптона» Ромео Лавиа.

Мерсисайдцы уже начали работу над трансфером 19-летнего игрока, но пока не получили согласие «Саутгемптона». На днях в СМИ появились известия о намерении «Челси» перехватить восходящую звезду у «Ливерпуля». Как информирует журналист Саша Тавольери, «красные» приостановили переговоры по Лавиа, так как занимались завершением сделки по продаже Фабиньо в «Аль-Иттихад», однако в клубе по-прежнему уверены в скором приходе бельгийского полузащитника.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость Ромео Лавио в 32 млн евро. «Саутгемптон» запрашивает около 60 млн.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Ливерпуль Саутгемптон Ромео Лавиа трансферы футбола - лето 2023 Фабиньо Энрике
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