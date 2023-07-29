​Рэшфорд назвал двух игроков «Манчестер Сити», отвечая на вопрос о лучших в АПЛ

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Маркус Рэшфорд ответил на вопрос, кто является лучшим футболистом Английской премьер-лиги. Лидер атак «красных дьяволов» назвал двух игроков из стана принципиального соперника – «Манчестер Сити».

«В прошлом сезоне лучшим определённо был Эрлинг Холанн. Но если брать последние четыре-пять лет, то это Кевин де Брёйне, сто процентов», - сказал Рэшфорд в программе TheOverlap.

Напомним, что «Манчестер Сити» в прошлом сезоне оформил требл, выиграв Премьер-лигу, Кубок Англии и Лигу чемпионов. «Манчестер Юнайтед», в свою очередь, стал победителем Кубка лиги, а в чемпионате занял третье место.