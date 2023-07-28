Источник: «Аль-Ахли» подписал игрока «Ньюкасла» за 27 млн евро

Вингер «Ньюкасла» Аллан Сен-Максимен перешёл в «Аль-Ахли».

О договорённости по условиям сделки стало известно на прошлой неделе. По обновлённым данным авторитетного инсайдера Дэвида Орнштейна, теперь все документы подписаны, переход будет подтверждён официально в кратчайшие сроки. «Аль-Ахли» заплатит за трансфер около 30 млн долларов (27 млн евро). 26-летний француз, как и предполагалось, подписал с саудовским клубом договор, рассчитанный на три года.

Аллан Сен-Максимен отметился одним забитым мячом и пятью ассистами в 31 матче за «Ньюкасл» в прошедшем сезоне. Цвета «сорок» футболист представлял с 2019 года.