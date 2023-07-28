«Бавария» начала переговоры с вратарём сборной Испании

«Бавария» ищет замену Янну Зоммеру – швейцарец этим летом может перебраться в «Интер». На радаре мюнхенского гранда находится Давид Райя, который в последние годы хорошо показывал себя в составе «Брентфорда».

Как сообщает Sky Sports, «Бавария» начала переговоры, но пока что мюнхенцы не оправдывают ожидания «Брентфорда» в плане стоимости трансфера. «Пчёлы» оценивают 27-летнего игрока в 40 миллионов фунтов (почти 47 миллионов евро).

Добавим, что в последние годы Давид Райя постоянно вызывается в ряды сборной Испании, хотя не является там вратарём номер один.