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«Бавария» начала переговоры с вратарём сборной Испании

28 Июля 2023 • 23:43 Комментировать

«Бавария» ищет замену Янну Зоммеру – швейцарец этим летом может перебраться в «Интер». На радаре мюнхенского гранда находится Давид Райя, который в последние годы хорошо показывал себя в составе «Брентфорда».

Как сообщает Sky Sports, «Бавария» начала переговоры, но пока что мюнхенцы не оправдывают ожидания «Брентфорда» в плане стоимости трансфера. «Пчёлы» оценивают 27-летнего игрока в 40 миллионов фунтов (почти 47 миллионов евро).

Добавим, что в последние годы Давид Райя постоянно вызывается в ряды сборной Испании, хотя не является там вратарём номер один.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Брентфорд Давид Райя трансферы футбола - лето 2023
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