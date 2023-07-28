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В «Ницце» не исключили продажу Тюрама – игрок интересен «Ливерпулю»

28 Июля 2023 • 23:40 Комментировать
Ницца
...
Лилль
11.08 22:00

Полузащитник «Ниццы» Кефрен Тюрам всё ещё может сменить клуб в летнее трансферное окно.

Француз долгое время был связан с переходом в «Ливерпуль», однако сделка так и не состоялась. По словам спортивного директора «Ниццы» Флорана Гисольфи, уход 22-летнего хавбека всё ещё не исключён: «Мы надеемся удержать всех наших ключевых игроков, но мы никогда не удерживали никого в клубе против воли. Трансфер может произойти, если все стороны будут удовлетворены условиями», – цитируют английские СМИ функционера.

Стоимость Кефрена Тюрама оценивается экспертами портала Transfermarkt в 40 млн евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Ницца Кефрен Тюрам трансферы футбола - лето 2023
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НИЦЦА ЛИЛЛЬ
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