В «Ницце» не исключили продажу Тюрама – игрок интересен «Ливерпулю»

Полузащитник «Ниццы» Кефрен Тюрам всё ещё может сменить клуб в летнее трансферное окно.

Француз долгое время был связан с переходом в «Ливерпуль», однако сделка так и не состоялась. По словам спортивного директора «Ниццы» Флорана Гисольфи, уход 22-летнего хавбека всё ещё не исключён: «Мы надеемся удержать всех наших ключевых игроков, но мы никогда не удерживали никого в клубе против воли. Трансфер может произойти, если все стороны будут удовлетворены условиями», – цитируют английские СМИ функционера.

Стоимость Кефрена Тюрама оценивается экспертами портала Transfermarkt в 40 млн евро.