​«Челси» отказал «Ювентусу» в аренде Лукаку

Чтобы приобрести Ромелу Лукаку в летнее трансферное окно, «Ювентусу» нужно продать Душана Влаховича. Поскольку вопрос с уходом сербского форварда не будет решён быстро, туринский клуб через посредников попытался выяснить, готов ли «Челси» выслушать альтернативное предложение. Речь идёт об аренде 30-летнего Лукаку - возможно, платной. Тем не менее, из Лондона последовало «нет» с восклицательным знаком. Об этом на своих страницах рассказывает Tuttosport.

Отметим, что прошлый сезон Ромелу Лукаку провёл в «Интере» на правах аренды. Ранее сообщалось об отказе миланского клуба от переговоров по выкупу Лукаку из-за его контактов с «Ювентусом».

Почему Лукаку ненавидят фанаты