​«Манчестер Юнайтед» отклонил устное предложение по Мактоминаю из Лондона

«Вест Хэм» проявляет интерес к хавбеку «Манчестер Юнайтед» Скотту Мактоминаю. Лондонцы сделали предложение, однако «красные дьяволы» ответили на него отрицательно. Как сообщает the Times, предложение от «молотобойцев» было устным.

Ранее сообщалось, что «Манчестер Юнайтед» хочет заработать на трансфере 26-летнего Мактоминая больше 45 миллионов евро.

Скотт Мактоминай является воспитанником «Манчестер Юнайтед» - за другие клубы он пока не играл. За первую команду «красных дьяволов» Мактоминай провёл 209 официальных игр, в которых забил 19 голов и оформил пять ассистов.