Стало известно, когда «Манчестер Юнайтед» начнёт переговоры по Амрабату

Полузащитник «Фиорентины» Софьян Амрабат остаётся трансферной целью «Манчестер Юнайтед».

«Красные дьяволы» рассчитывают укрепить среднюю линию до закрытия трансферного окна, и именно марокканец считается приоритетной опцией для наставника Эрика тен Хага. Как рассказал инсайдер Фабрицио Романо, «Манчестер Юнайтед» начнёт официальные переговоры с «Фиорентиной» по Амрабату сразу после того, как расстанется с Фредом или Данни ван де Беком. Интерес к бразильцу проявляют «Лацио» и «Галатасарай», а нидерландец, как уже сообщалось, может перебраться в «Реал Сосьедад».

Стоимость вероятного трансфера Софьяна Амрабата в «Манчестер Юнайтед» оценивается в 25 млн евро.